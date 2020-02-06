Завтра о дев’ятій запланований круглий стіл учасників акції протесту «Обридло» з начальником Нацполіції області Олександром Богомолом. Під час зустрічі обговорюватимуть розслідування справи наркоторговців-спортсменів.

До управління Нацполіції прийдуть учасники протесту «Обридло». Вони вимагатимуть справедливого розслідування справи наркоторгівлі і звіту про результати роботи правоохоронних органів щодо цього питання, – розповів співорганізатор акції протесту Олег Коган. Він переконаний, що дотепер у поліції покривали незаконну діяльність наркоторгівців.

«Ми допомагаємо наркозалежним у Тернополі та області, і знали про цих наркоторговців давно. Звісно, ми не раз повідомляли поліції, проте ніякого руху у плані розслідування не відбувалося. Сказати, що наркотики у Тернополі доступні, це нічого не сказати. Будь-який школяр може зайти в Інтернет і замовити їх. Так не повинно бути. Нині ми добились того, що нас почули і це перемога, але війна попереду. Якщо сьогодні ми будемо мовчати – завтра вже може бути пізно. Якщо далі ми будемо пасивні, то є великий шанс, що зло не буде покаране! Тому я прошу вас: прийдіть, не будьте пасивні! Цього разу мирна акція буде відбуватись по вул. Валова 11 (головне управління Національної поліції в Тернопільській області) 7.02.2020 р. о 8:50 збір (круглий стіл о 9:00)».

Нагадаємо, у вівторок тернополяни протестували під міськрайонним судом з вимогами – не випускати наркоторговців під заставу.

Софія Романська