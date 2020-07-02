30 червня Служба автомобільних доріг у Тернопільській області підписала договір із ТОВ «Техно-Буд-Центр» на поточний середній ремонт дороги державного значення М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече вартістю 1,49 млрд гривень.

Про це повідомляється у системі «Прозорро», передають “Наші гроші“.

«Техно-Буд-Центр» розіграв його із знижкою 11% з одним із фаворитів Укравтодору — ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада».

На тендер подавалося й представництво корейської компанії «Seongwon Total Construction Industry Co», однак його відхилив Замовник через те, що компанія не надала значну кількість тендерної документації, зокрема грошове забезпечення, інформацію про наявність асфальто-бетонного заводу та транспортну схему, тощо.

У березні заточки тендеру щодо надання аналогічного досвіду оскаржував ще один фаворит Укравтодору на Західній Україні — ТОВ «ПБС», однак компанія невдовзі відкликала скаргу до АМКУ, оскільки «втратила зацікавленість у закупівлі».

Згідно з кошторисом «Техно-Буд-Центру», бітумна емульсія ЕКШ-60 коштуватиме

10 780 грн/т, а така ж модифікована — 11 780 грн/т. Асфальтобетон щільний крупнозернистий типу А марки 1 на бітумі БМКП вартуватиме 2 205 грн/т, а суміш ЩМА-20 на бітумі БМКП — 2 705 грн/т.

Ціна на щебінь залежно від крупності матеріалу і марки варіюється у рамках 561 — 803 грн/м3, щебенево-піщана суміш С5 і С7 коштують 800 грн/м3.

Ціни вказані із доставкою та без ПДВ.

Розцінки на асфальтобетонні суміші є нижчими за аналогічні позиції партнера по тендеру «Техно-Буд-Центра» — «Автостради» на черкаському тендері та ТОВ «Главшляхбуд» на тендері у цій же області.

Натомість Погребищенська міськрада Вінницької області закупила щебінь фракції 20-40 за 200 грн/м3, тобто втричі дешевше розцінок «Техно-Буд-Центру».

Ціни на асфальтобетонні суміші та щебінь «Техно-Буд-Центру» є вищими за ціни з моніторингу ДержДорНДІ за травень по Тернопільській області, де ціна асфальтобетонної суміші типу А марки 1 на бітумі з ПДВ становить 2 400 грн/т, ЩМАС-20 — 3 000 грн/т, а ціна за щебінь з ПДВ коливається в рамках 414 – 900 грн/м3.

Довідково

Засновниками ТОВ «Техно-Буд-Центр» є Юрій Ханін та Андрій Ярема, директор – Петро Тесельський. Раніше фірма належала Григорію Процику з Тернополя, співвласником якого був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради. Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України», а зараз очолює її ж ДочП «Київське обласне дорожнє управління».