Судитимуть директора фірми, через зловживання якого завдано збитків на майже 1 млн грн при будівництві Центру медичної допомоги.

Тернопільською обласною прокуратурою скеровано до Тернопільського міськрайонного суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні щодо директора товариства – підрядника будівництва оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Розслідуванням встановлено, що директор ТОВ “Протекшн-Груп”, уклавши відповідний договір з УКБ Тернопільської ОДА з будівництва оперативно-диспетчерської служби (ОДС) Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Рєпіна, 11 та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування, у листопаді 2016 видав акт приймання виконаних будівельних робіт з недостовірними даними у ньому. У документі він відобразив спеціалізоване програмне забезпечення вартістю 974 334 грн як виконану роботу, знаючи, що фактично розроблений програмний продукт для ОДС Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф не відповідає технічному завданню та умовам договору. Керівник підписав його зі сторони підрядника та завірив відтиском печатки ТОВ “Протекшн-Груп”. На підставі акту із зазначеними неправдивими відомостями, були зараховані грошові кошти у вигляді авансового платежу ТзОВ “Протекшн-Груп” в сумі, в сумі 974 334,грн, чим спричинено збитки державі на вказану суму.

Прокурором разом з обвинувальним актом заявлено цивільний позов на вказану суму. В ході досудового розслідування для забезпечення цивільного позову і відшкодування завданих державі збитків ухвалою слідчого судді накладено арешт на майно підозрюваного – на його автомобіль та дві земельні ділянки.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Додамо, що згадана фірма пов’язана із двома відомими тернопільськими “порошенківцями” – Тарасом Юриком і Степаном Барною. До того, як стати нардепом VІІІ скликання, Юрик був членом спостережної ради ТОВ «Протекшн-груп». Тоді ж заступником директора цього товариства працював Степан Барна. В електронній декларації один з колишніх нардепів вказував, що володіє часткою статутного капіталу компанії, а також отримує дохід від ТОВ “Протекш груп” за роялті.

Цікаво, що на відкриття диспетчерської “швидкої”, яку облаштовувала “Протекшн-груп”, приїжджали тодішня в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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