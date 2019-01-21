Справа на мільйон: на Тернопільщині будуть судити трійцю самогонників. ФОТО

21/01/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині судитимуть організовану групу з трьох осіб, що виготовили алкоголь у підпільному цеху на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно організованої групи у складі 3 осіб, що виготовляли алкоголь у підпільному цеху та збували його на території Львівської та Тернопільської областей.

Слідством встановлено, що впродовж 2017-2018 років, троє тернополян облаштували у нежитловому приміщенні одного із сіл Тернопільського району підпільний цех з виготовлення алкоголю. Свою продукцію зловмисники реалізовували жителям Тернопільської та сусідньої області. Під час проведених в межах кримінального провадження обшуків вилучено близько 3400 л незаконно виготовленої спиртосуміші, 8770 л спирту та 979 підроблених марок акцизного податку, всього на суму понад 1 млн грн.

Розслідування за ч.1 ст.199 (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут підроблених марок акцизного податку), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, вчинене організованою групою,), ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою) КК України завершено.