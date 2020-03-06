Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання службових обов’язків працівниками органу виконавчої влади.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи органу влади перерахували понад 700 тис грн, призначених для виплати заробітної плати працівникам, на рахунки одного із підприємств міста Тернополя. Оскільки рахунки вказаного підприємства були арештовані за борги, державні виконавці стягнули вказану суму для погашення заборгованості стягувачу, отож держава зазнала збитків на понад 700 тис грн.

На даний час триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), повідомляють в обласній прокуратурі.