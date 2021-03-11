Справа на 11 мільйонів: у Тернополі капітально відремонтують тротуари

10 березня виконавчим комітетом міської ради було затверджено титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади на 2021 – 2022 роки.

На виконання цих робіт буде спрямовано 11 млн грн з бюджету громади.

Відповідно до рішення, у титульний список капітального ремонту тротуарів включено 16 об’єктів, два з яких – це інвестиційні, ремонтні роботи на них будуть проведені без залучення бюджетних коштів (відповідно до укладеного договору).

Оскільки титульний список сформований на 2021-2021 роки, до кінця цього року капітальний ремонт заплановано провести на частині із зазначених об’єктів, для інших буде замовлено виготовлення проєктно-кошторисної документації, а самі роботи виконуватимуться уже згодом.

Титульний список капітального ремонту тротуарів Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2022 роки