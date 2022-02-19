Майже 2 тижні тому неподалік від Харкова сталася, сказати б, буденна для України подія: автомобіль збив на смерть чоловіка. Нічого, здавалося б, надзвичайного – подібне щодня трапляється в усіх куточках України.

Та все ж цей випадок був особливим: на місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу бізнесмена та президента харківського “Металіста” Олександра Ярославського. Далі події почали розвиватися майже точно за схемою, апробованою декілька років тому тодішнім власником “Карпат” Петром Димінським, який спричинив автопригоду, внаслідок якої загинула молода жінка. Ярославський терміново відбув до Лондона, а в поліцію з повинною з’явився чоловік, котрий заявив, що він був за кермом іномарки, яка скоїла наїзд – не помітив, мовляв, на що наїхав, думав, якесь дерево чи ще щось подібне…

Сам же власник “Металіста” повідомив цікавим особам, які телефонували до нього з цього приводу, що тієї злощасної ночі він спав удома сном праведника і лише вранці дізнався про пригоду. А на запитання, де перебував його кортеж, коли сам він спав, добродій Ярославський відповів не без відтінку англійського гумору, якого, вочевидь, встиг набратися за час перебування у Великобританії: “Запитайте кортеж”. Отой самий кортеж був зафіксований відеокамерами на трасі після смертельної ДТП. До того ж, як стало відомо майже одразу, чоловік, якому в цій історії була відведена роль офірного цапа і який взяв на себе вину за наїзд, в його момент перебував у зовсім іншому місці. Все якось підозріло почало змахувати на банальну фальсифікацію, а той факт, що глава МВС Денис Монастирський майже одразу ж звільнив з посади начальника поліції Харківської області, свідчить, що залученими до неї цілком могли бути серйозні сили й окремі серйозні особи. Втім, як повідомляється, чиясь невидима рука продовжує намагатися сфальсифікувати справу – зокрема, з переліку речових доказів у морзі зник одяг загиблої людини. Очевидно, що хтось дуже не хоче нести відповідальність за скоєне. “Можливо, терміновий виліт пана Ярославського ніяк не пов’язаний з загибеллю людини та не є побоюванням через заяви про можливу агресію з боку Російської Федерації, а є лише відпочинком чи особистою справою. Але повертайтесь якнайшвидше, пане Ярославський. У нас є до вас багато запитань”, — майже в формі “листа до друга” заявив Д. Монастирський.

Олександр Ярославський з відповіддю не дуже забарився. Вона не була позбавлена ноток патетики і мотиву ображеної гідності: “Уже 30 років я будую незалежну Україну: заробляю гроші та вкладаю їх у мою улюблену рідну Харківщину та мою рідну країну. Причому будую й інвестую з надією, що в підсумку вийде сильна та реально незалежна правова держава, де закон поважають і перед законом усі рівні” (підковані у власника “Метала” спіч-райтери). Далі у заяві Ярославського йдеться про те, що він не олігарх, оскільки не має кишенькових ЗМІ та політиків. І що в своїй діяльності він завжди керувався принципом справедливості. І що він не має наміру терпіти несправедливе ставлення до себе, що може кинути тінь на його чесне ім’я і позначитися на роботі трудових колективів компаній, що йому належать. І що як тільки дозволить графік, буде готовий особисто взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду і не допустити фальсифікацію та політизацію справи…

Наразі, наскільки можна судити, графік перебування О.Ярославського в Лондоні досить напружений і не дає йому змоги “взяти участь у всіх слідчих діях, щоб встановити правду”. Графік іншого натхненного розбудовника незалежної України – Петра Димінського – у Греції чи деінде теж, мабуть, достатньо щільний, щоб утримувати його від повернення в Україну.

Ох вже ці кляті робочі графіки – ну, ніяк не дають діловим людям можливості клякнути на коліна і припасти чолом до рідної землі…