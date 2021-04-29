Зараз, наскільки знаю, час сповідатися. Цього частково спробую дотриматися – принаймні висловлю те, що думаю.

Погляньте на передсвяткові газетні передовиці: там через кожне слово – про “непохитну віру в краще, яка наповнює серця”. А через декілька тижнів уся патріотична громадськість, включно з табунами хабарників, користолюбців, бандюків і розкрадачів одягнеться у вишиванки. І буде натхненно виспівувати про віковічні традиції, про духовність, про свою любов до України. І ще – про те, що обов’язково треба вірити.

Ось з нею, з цією вірою, дещо складніше. Принаймні, для мене. Щоб вірити, потрібно довіряти. Причому, довіряти не абстрактній пшеничній Україні під синім небом, а тим, хто від її імені сьогодні править, тобто державі. Або ж її органам влади. Їм, а конкретніше – судовій владі – категорично не можу довіряти вже майже 30 років, відколи зіткнувся з диким прокурорсько-суддівським свавіллям. Зверху, на аркуші копії вироку, пригадую, бліднуватим шрифтом було написано “Іменем народу України”. Я був не настільки нерозбірливий, щоб не відокремлювати народ і Україну від групи корумпованих мерзотників у прокурорському мундирі й суддівській мантії, але відтоді в мене сформувалася стійка алергія до пафосної, величавої, ура-патріотичної фразеології. І така ж стійка віра в те, що справедливість і законність ще дуже й дуже довго не заглядатиме на територію, що зветься Україною. Тоді ж, пригадую (та й зараз іноді теж), див­лячись зранку у своє відображення у дзер­калі зранку, подумки запитував себе, чому я, маючи таку можливість, не залишився у Штатах і повернув­ся у цю божевільню, де людині, позбав­леній нахабства і спритності, жити іноді просто нестерпно. Не­вже ностальгічні спомини про дідове село, знайому з дитинства вуличку, дек­ількох близьких людей могли переважити усе те, що об’єднане містким словом “бардак”? Таки могли, якщо провести чітку межу між поняттям “вітчизна” і отим нелюдяним, цинічним утворенням, що маскується під назвою “держава”. Думаю, патріотизм бага­тьох з нас ґрунтується саме на протис­тавленні, а не на єдності цих понять.

Отож нині просто таки нудить, коли чую рекламу ювілейної монети – про “прекрасну країну” і “щирих людей” на ній. І нудить, даруйте, від фальшивих закликів “розбудовувати державу”. Розбудовувати її в такому вигляді, в якому вона існує зараз, означає створювати сприятливе середовище для корупції, царювання містечкових князьків, брехливої моралі та подвійних стандартів у всьому. Означає дати розростатися злоякісному новоутворенню замість того, щоб рішуче й, поки не пізно, видалити його. Але ні – мені намагаються довести, що все це – найкраще на світі. І що все це треба аж любити.

І от що цікаво: є на світі такі держави, як Афганістан, Ірак, Колумбія, Сомалі. Назвати їх облаштованими і такими, де виконується головна функція нормальної держави – забезпечення гідного життя своїх людей – ніяк не можна. Не виключаю, однак, що і серед тамтешніх “щирих” патріотів вистачає таких, які галасують про те, що живуть на благословенній Богом (Аллахом) землі. Кращої за яку в світі немає. Чи дуже їм вірить решта світу і чи поділяє їхні величні думки щодо своєї планетарної ролі? Сумніваюся.

Так само, думаю, і з нами…