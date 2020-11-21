Перше враження від походу магазинами і ринком в суботу мало б переконати, що карантин вихідного дня, попри бунтарство місцевих властей, все ж дотримується.

Вхід у відділ побутової хімії маркету поблизу перегороджували дві табуретки, а на жалюзях, що звисали наполовину згори, висів напис який сповіщав, що у зв’язку з карантином вихідного дня і надзвичайною ситуацією (?) товари відпускаються лише на виніс. Ну, на виніс – то на виніс, прошу дівчину-продавщицю принести те, що мені потрібно. Заразом побіжно констатую, що ми з нею не в зовсім рівних умовах: мої ніс і рот закриває маска, в той час як у неї вона прикриває лише рот, виставляючи назовні гарненький кирпатий носик. Пересилюю в собі бажанні сказати їй про це і принагідно нагадати про обіцяні штрафи за неправильне носіння маски – якщо б взяти на себе роль добровільного інспектора, то подібні розмови у магазині довелося б вести з більшою половиною покупців і майже з усім персоналом. Можна лише уявити, яким би був тут “улов” тих, хто уповноважений штрафувати за порушення маскового режиму. І вкотре замислююся над тим, чому в нас надто вже часто видаються закони, механізм виконання яких належним чином не прописується і не пояснюється. Адже люди, які носили маски як належить, так і продовжують носити їх – навіть на вулиці. А ті, котрі для проформи ледь прикривали ними рот чи підборіддя, продовжують діяти в тому ж дусі.

На ринку на перетині кількох вулиць торговець рибою – здоровило двометрового зросту з маскою не те що на підборідді – на грудях – смачно чхнув на кількох своїх співрозмовників, що стояли поряд і заразом – на літню пару неподалік, відтак гучно відкашлявся і загиготів ніби зробив щось дуже дотепне. “Будь здоровий!”, – такою була моя друга думка за коротеньку мить . Першою була “От дебіл…”.

Резюме: 1) той порівняно тоненький прошарок громадян, який дотримувався карантинних приписів, продовжує дотримуватися їх; 2) жорсткіші заходи (загроза штрафів) не дуже дієві: більшість людей все одно носять маски так, як їм заманеться; 3) бидло залишається бидлом за всіх обставин. І не лише у вихідний день.