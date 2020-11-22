Трансфери футболістів, в тому числі й доволі несподівані, не були рідкістю і в епоху до коронавірусу. А вже коли паскудний мікроорганізм заявив про свої претензії на керування всім світом, навіть футбольні гранди змушені ретельніше зважувати витрачені на гравця кошти і віддачу, що її від нього отримують. Зокрема, туринський “Ювентус” розглядає можливість дострокового завершення співпраці з португальським нападником Кріштіану Роналду. Справа в тому, що заробітна плата головної зірки італійського клубу становить 31 мільйон євро на рік, що майже в п’ять разів вище, ніж зарплата Пауло Дібали, який за цим показником посідає друге місце в команді. В умовах коронавірусу ця ноша для туринців стає непосильною. Повідомляється, що під час літнього міжсезоння Роналду буде виставлений на трансфер. Керівництво “Ювентуса” спробує компенсувати хоч якусь частину зі 100 мільйонів євро, які були сплачені “Реалу” за перехід Кріштіану в 2018-му році. Майбутнє Роналду (в свої 35 років він ще не думає завершувати футбольну кар’єру) пов’язують з французьким ПСЖ чи якимось з англійських топ-клубів.

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Ще один трансфер, можливо, не такий гучний, але цікавіший для українських вболівальників, може стосуватися Андрія Ярмоленка. Як повідомляється, він уже в січні може перебратися в турецький “Фенербахче”. Зараз 31-річний вінгер не потрапляє в основу “Вест Хема”, і “молотобійці” начебто згодні відпустити його взимку безоплатно, лише б розвантажити зарплатну відомість клубу. Зарплату Ярмоленка турки (вони непогано вміють рахувати свої й чужі гроші) оцінюють в 3,3 млн євро. Спортивний директор “Фенербахче” вже контактував з українцем (якого “бусурмани” добре пам’ятають, адже Андрій не раз вражав ворота їхньої збірної), але перші перемовини щодо зарплати не дали результату. Втім, дуже ймовірно, що стамбульський гранд невдовзі поліпшить свою пропозицію, оскільки в послугах Ярмоленка, як повідомляється, особисто зацікавлений головний тренер клубу. Для самого ж Андрія це шанс мати стабільну ігрову практику, а не втішатися лише участю в матчах Кубку англійської ліги.

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Тим часом Великобританія заявила про своє бажання одноосібно прийняти чемпіонат Європи-2020, який перенесений на літо 2021 року. Спочатку планувалося, що турнір пройде в 12 містах Європи, але через пандемію цілком ймовірно, що цей план не вдасться втілити в життя. “Розтягувати” турнір по всій Європі, від Глазго до Баку, в час, коли по всьому континенту простягнувся коронавірус, видається не найкращою ідеєю. Футбольна асоціація Англії вже розпочала переговори з УЄФА, яка вивчає можливі альтернативи. Англійці очікують, що європейське футбольне керівництво прийме рішення з цього питання протягом двох місяців. А ще, напевно, англійські вболівальники очікують на успіх своєї збірної, яка з часу тріумфу на домашньому чемпіонаті світу 1966 р. вагомих здобутків не мала.

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Також авторитетними особами було заявлено, що Олімпійські ігри в Токіо, які перенесені на 2021 рік через COVID-19, пройдуть в призначений час, незважаючи на те, що світ досі не впорався (і невідомо, коли дасть собі раду) з пандемією коронавірусу. Про це в Токіо домовилися глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах і прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга. Очільник японського уряду висловив упевненість, що Ігри таки пройдуть наступного літа. Бах подякував прем’єру за зусилля і підкреслив, що спортивне свято стане символом солідарності в посткоронавірусну епоху. МОК збирається допомогти забезпечити вакциною від коронавірусу спортсменів і гостей Олімпіади. Рішення про перенесення Олімпіади було прийнято в кінці березня після того, як Національний олімпійський комітет Канади повідомив, що не направлятиме своїх атлетів на Ігри в 2020 році в зв’язку з ризиком захворювання.