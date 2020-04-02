Усі спортивні майданчики, які перебувають на балансі Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення, зачинені на замок.

Оголошення, розміщені по периметру спортивних площадок, та сигнальна стрічка, якою огороджені вуличні тренажери, сповіщають мешканців про заборону занять на цих спортивних майданчиках під час карантинного періоду.

До слова, зачинити усі спортивні майданчики в місті, на яких встановлені огорожі, було доручено управлінню розвитку спорту та фізичної культури відповідно до рішення оперативного штабу. Рішенням також надано доручення управлінню житлово-комунального господарства, при наявності технічної можливості, демонтувати окремі елементи конструкцій дитячих майданчиків на період карантину та забезпечити їхнє відповідальне зберігання.

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