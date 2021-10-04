Шістдесять вісім проектів подали тернополяни на «Громадський бюджет 2022». Кількість малих та великих майже однакова – 35 та 33 відповідно. Усі вони розділені на чотири категорії.

Найбільше проектів у категоріях «Будівництво спортивних та дитячих майданчиків» – 23 та «Інше» – 24. Ще 17 ідей у категорії «Естетичне облаштування міста» і 4 – в «Облаштування зон відпочинку та упорядкування прибережних смуг водойм». Для частини проектів, які були подані після 26 вересня ще триває збір голосів попередньої підтримки від жителів громади. Якщо подані тернополянами пропозиції попередньо не підтримають 15 осіб, то їх на Номінаційному комітеті не будуть розглядати.

Будівництво спортивних і дитячих майданчиків, а також благоустрій територій шкіл – постійні лідери майже усіх громадських бюджетів. Тож проекти у категорії «Естетичне облаштування міста», яких цього року є чимало заслуговують на увагу. Наприклад, один з них – це облаштування у водоймі біля острівка «Чайка» плавучих клумб. Автор пропонує зробити їх у вигляді дизайнерських «скульптур», навколо яких засаджені від п’яти до десяти видів квітів.

Реставрувати старовинні двері, що належать пам’яткам архітектури місцевого значення пропонує Людмила Дрозд.

– Щороку в Тернополі меншає історичних дверей, – пише жінка. – Нині є нагода врятувати двері позаминулого століття з будинків по вулиці Чорновола та Руській. Я переконана: збереження історичної архітектури не менш важливо, ніж ремонт доріг, зведення церков і забудова міста. Автентичні деталі – це невідновлювальний ресурс, котрий творить ідентичність міста, та й мешканців, теж. Рятуючи сьогодні одні двері, ми врятуємо історичну архітектуру міста. Вирішення даної проблеми полягає у створенні умов для реставрації дверей, які я виокремила в даному проєкті. Саме ці двері знаходяться в історичних будинках на центральних і найбільш людних вулицях міста, тому відреставрованими дверима зможе милуватись найбільша частина жителів і гостей Тернополя. Прогнозований обсяг витрат з урахуванням майбутніх цінових коливань становить 237000 гривень.

Є цікаві ідеї також у категорії «Інше». Наприклад, облаштування “Класу під відкритим небом” на території школи-медичного ліцею №15, що на вулиці Лесі Українки, 23. Його мешканці громади та школа зможуть використовувати для відпочинку, зустрічей, організації зборів, концертів, турнірів. У Тернополі є велика кількість цінних порід дерев, які необхідно облікувати та оберігати. Тому Володимир Подобівський пропонує створити інформаційну систему для інвентаризації та моніторингу зелених насаджень. А в Іванни Бойко виникла ідея відновити тернопільський етнічний стрій. Для цього необхіно знайти і систематизувати архівні дані з етнічного строю тернополян. Також жінка пропонує зняти документальний фільм про вишиванку та культуру Тернопільщини, провести мистецький захід з презентацією тернопільського етнічного строю, надрукувати журнал та календар із зображенням моделей в етнічному одязі Тернопільщини. Детальніше з усіма цьогорічними проектами можна ознайомитися тут.

До 20 жовтня триватме розгляд поданих проєктів Номінаційним комітетом. Голосування за ідеї тернополян проходитиме з 26 жовтня до 9 листопада. Переможцями стануть проекти, які наберуть найбільше голосів. А ті, які наберуть менше 300 голосів серед малих та 500 голосів серед великих проектів не будуть реалізовані.