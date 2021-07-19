«Спортивне літо» організували для дітей в оздоровчому таборі «Сокіл» у селі Чорний ліс на Тернопільщині. Дівчата і хлопці випробовували власні фізичні здібності та вчилися їх застосовувати на практиці.

Діти змагалися на дев’яти спортивних локаціях, на яких кожен учасник мав можливість з’ясувати, якими фізичними якостями володіє краще, і як застосувати їх на практиці. Відтак юні спортсмени із захопленням та азартом змагалися у різних естафетах та брали участь у спортивних випробуваннях.

«Ми намагалися зробити ці змагання максимально цікавими для дітей. Щоб вони могли з користю провести час. Сподіваємося, що вони повернулися з того табору сильнішими», – каже співорганізаторка Ольга Цитнарук.

Програму для дітей організував Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». За результатами змагань, кожен учасник отримав нагородну атрибутику.