Взагалі, в такій побудові українського речення важкувато зрозуміти, хто кого долає: спорт коронавірус, чи навпаки. Все ж, висловлювання топ-чиновників світового і європейського спорту додають оптимізму й сподівань, що головні змагання цього літа пройдуть без серйозних проблем.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що спортсменів, які візьмуть участь в Олімпіаді у Токіо, не будуть зобов’язувати вакцинуватися від коронавірусу. “Ми не збираємося примушувати до вакцинації”, – заявив він. У той же час, президент МОК закликав національні олімпійські комітети разом із владою переконати спортсменів проходити вакцинацію. Бах також повідомив, що рішення про присутність на трибунах глядачів із інших країн під час Олімпіади буде приймати влада Японії, грунтуючись на ситуації із епідемією коронавірусу. Літні олімпійські ігри у столиці Японії повинні відбутися 23 липня – 8 серпня цього року.

Президент УЄФА Александер Чеферін під час конгресу організації відзначив, що Євро-2020 стане хорошою можливістю продемонструвати, що Європа пережила пандемію коронавірусу. “Ми готові до майбутніх випробувань. Впевнений, що все буде в порядку, оскільки ми граємо від серпня минулого року, і 95% матчів пройшли без жодних проблем. Це схоже на справжнє диво. Думаю, більшість вболівальників до червня будуть вакциновані. На турнірі будуть забезпечені всі медичні заходи безпеки”, – сказав А.Чеферін. Цікаво, чи українських вболівальників президент УЄФА теж включив до числа тих, котрі будуть вакциновані до початку турніру? Якщо так, то чи не надмірний це оптимізм з його боку?