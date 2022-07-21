Оголошення про продаж автомобіля “OPEL ZAFIRA” в інтернет-мережі знайшов житель Хмельниччини. Спокусився чоловік на низьку ціну.

Продавець цінив транспорт у 46 тисяч гривень. Дешевизну пояснив тим, що терміново потрібні кошти, а чекати та шукати інших покупців немає часу.

Потерпілий отримав фотографії бажаного автомобіля. Його усе влаштовувало. Продавець вимагав гроші на картку і лише після цього обіцяв пригнати іномарку. Передоплата слугувала гарантією того, що він не продасть автівку комусь іншому.

Покупець погодився. Проте за деякий час чоловік написав, що потрібно ще 14 тисяч за розмитнення авто. Хмельниччанину це не сподобалося, гроші доплачувати відмовився. Сам продавець зник і відповідати на повідомлення перестав. Із заявою про шахрайство потерпілий звернувся у відділ поліції №1 Бережан.

Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно із статтею 190 ККУ.