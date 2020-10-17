На потерпілого серед білого дня напали троє осіб, завдали тілесних ушкоджень і один зі зловмисників, котрого потерпілий знав, відібрав мобільний телефон.

Випадок стався 14 жовтня близько п’ятнадцятої години на вулиці Корольова в Тернополі. Зі слів потерпілого, він спокійно йшов дорогою, як раптом хтось штовхнув його у спину. Повернувшись, побачив четверо осіб, серед них і знайомого, з котрим мав неприязні відносини.

Троє з компанії накинулися на нього, почали бити, а знайомий ще й вирвав з рук мобільний потерпілого.

Нині житель Білої з тілесними ушкодженнями перебуває у медичному закладі.

Поліцейські встановили особу та допитали одного з кривдників. Ним виявився 37-річний житель Тернополя. Йому інкриміновано частину 2 статті 186 ККУ.