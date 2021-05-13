Спочатку фахівці: у міськраді будуть по-новому розглядати петиції, які стосуються ремонтів

Петицію «Ремонт заїзду до 28, 29 шкіл, ДЮСШ №1» розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету 12 квітня. Вирішили, що вказану ділянку спочатку обстежать і якщо дійсно є потреба, то зроблять ремонт.

Автор поданого звернення просив відремонувати заїзд від вулиці Полковника Морозенка до шкіл № 28, 29, а також комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

«Стан покриття жахливий, – написав Руслан Жаровський. – Люки стирчать в різні боки. Після дощу діти з мокрими ногами. Автомобілі ні виїхати, ні заїхати нормально не можуть, адже дорога вузька».

– Ми прийняли рішення відповідно до якого управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології має провести обстеження, скласти дефектні акти зазначеного заїзду та у разі потреби замовити виготовлення проектно-кошторисної документації, – сазав Владислав Стемковський, заступник міського голови.

Міський голова Сергій Надал зауважив, що вказаний об’єкт недавно ремонтували, тому прийняли рішення спочатку обстежити заїзд, щоб фахівці дали свої висновки, які роботи там необхідно зробити. Також він дав протокольне доручення у подальшому перед підготовкою проектів рішень, які стосуються петицій щодо ремонтів будь-яких об’єктів, фахівці повинні оглядати об’єкт і подавати свої пропозиції до проекту рішення.