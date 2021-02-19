“Гурманка” поцупила з крамниці шість банок ікри

Арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк загрожує мешканці міста, щодо якої працівники Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження.

Як встановили працівники територіального підрозділу, підозрювана перебуваючи в торговельному закладі привласнила шість банок ікри, тим самим завдавши збитків на суму понад 1200 гривень.

У скоєному вона зізналася.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.