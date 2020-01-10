– Хочу попередити жителів та гостей Тернополя, щоб вони не піддавалися на телефонні дзвінки та не реагували на них, не віддавали гроші, а одразу зверталися в поліцію, викликали “102” та складали акт.

З таким застереженням звертається тернополянка до усіх власників транспортних засобів, які могли стати жертвами викрадачів номерних знаків.

Наталія Стасишин – потерпіла від одного із таких злодіїв. Жінка сьомого січня, підійшовши до власного автомобіля, виявила відсутність знаків. Жодних записок не було, а тому потерпіла одразу звернулася в поліцію, розповідають в ГУ НП.

– Знаю, що викраденням таким займаються, як правило, тільки шахраї. Вони вимагають винагороду за це в грошовій формі.

В ніч з 6 на 7 січня жертвою викрадача номерних знаків стала не лише Наталія Стасишин. Зі схожими заявами до поліції звернулося ще п’ятеро власників автомобілів. В усіх випадках потерпілі – мешканці мікрорайону БАМ. З автівок невідомий знімав як передні, так і задні номерні знаки і не залишав при цьому жодних вимог для їх повернення.

В подальшому оперативними шляхами було встановлено особу, яка причетна до даного злочину. Чоловік у скоєному зізнався і вказав місце, де переховував номерні знаки, – розповідає оперуповноважений Тернопільського відділу поліції Віталій Масний.

Підозрюваний – це житель Тернополя, 1997 року народження. У ході перевірки стало відомо, що окрім знаків чоловік викрав ще й камеру відеоспостереження з одного із будинків на вулиці Петлюри. Викрадені речі зловмисник переховував у мішку за межами власного помешкання.

Раніше у поле зору правоохоронців чоловік не потрапляв. Чому пішов на злочин – не пам’ятає, оскільки в той момент перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів. Тернополянину інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ – крадіжка.