Зловмисник обікрав пацієнтку одного з відділень дитячої обласної лікарні та поцупив ноутбук з кабінету чиновника.

У ході досудового розслідування стало відомо, що 41-річний тернополянин, до слова, раніше неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів, причетний до крадіжки мобільного з відділення дитячої лікарні. Чужий гаджет зловмисник помітив на коридорі, де пацієнти часто залишають техніку, аби підзарядити. Скориставшись відсутністю власниці, викрав мобільний вартістю п’ять тисяч гривень, повідомляють у поліції.

Жертвою злодійкуватого тернополянина став співробітник Збаразької РДА. З робочого кабінету службовця лиходієві вдалося викрасти ноутбук вартістю майже сім тисяч гривень. Крадій скористався тим, що двері приміщення були відчинені, а працівник на деякий час відлучився.

Відомості за даними фактами внесено до ЄРДР і кваліфіковано частинами 1 та 3 статті 185 ККУ.