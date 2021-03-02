У вчиненні серії крадіжок співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 30-річного жителя обласного центру. Чоловік крав речі, залишені без нагляду.

До правоохоронців з заявами про злочини звернулися мешканці обласного центру. З під’їзду однієї багатоповерхівки невідомий викрав дитячий візок, в іншому будинку зі сходової клітки зникли санчата. Камери відеоспостереження зафіксували протиправні дії зловмисника. В ході оперативно-розшукових дій поліцейські встановили його особу. Крадієм виявився раніше судимий місцевий мешканець.

Під час слідчих дій правоохоронці довели причетність підозрюваного й до інших злочинів – крадіжки одягу з медичного закладу та продуктів харчування з крамниці. Чуже майно у тернополянина вилучили. За фактом крадіжок розпочато кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ. Міру покарання порушнику невдовзі обиратиме суд.