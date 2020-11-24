Зловмисник, уникаючи досудового розслідування за вчинення крадіжки, тривалий час переховувався. За інформацією правоохоронців – у сусідній Польщі. Проте, повернувшись, встиг знову відзначитися – поцупив три тисячі гривень в односельця.

До співробітників Теребовлянського відділу поліції із заявою звернувся житель села Нова Могильниця. Зі слів чоловіка, до його помешкання через вікно проникла невідома особа і викрала три тисячі гривень.

Як з’ясували правоохоронці, непроханим візитером в будинку потерпілого був 31-річний односелець. Чоловік на днях повернувся з сусідньої Польщі, де переховувався від слідства за скоєні раніше матеріальні злочини, й одразу взявся за протиправне.

До будинку односельця ввечері проник через розбите вікно, яке було закладене фанерою. Скориставшись тим, що господар міцно спав, обнишпорив усі закутки, знайшов три тисячі гривень і подався гуляти.

Поліцейські затримали зловмисника. Згідно ухвали суду його взяли під варту. Відповідальність доведеться нести і за минулі злочини і за тепер скоєну крадіжку з проникненням – частина 3 статті 185 ККУ.