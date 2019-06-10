8 червня затримали чоловіка, який два роки перебував у розшуку.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області, чоловіка було засуджено вироком Тернопільського міськрайонного суду від за ч. 2 ст. 307 КК України до 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

З грудня 2016 року – часу вступу вироку суду в законну силу, засуджений ухилявся від відбування покарання, пов’язаного із реальним позбавленням волі, у зв’язку із чим у 2017 році його оголосили в розшук.

Після встановлення місцезнаходження чоловіка та затримання, його поміщено в ІТТ № 3 м. Теребовля для подальшого етапування до місця відбування покарання.