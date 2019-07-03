Штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років загрожує жителю Збаразького району.

Як встановили працівники Тернопільського відділу поліції чоловік обшахраював тернополянина на одній із центральних вулиць обласного центру. Пройдисвіт підійшов до одного із перехожих та попросити здійснити телефонний дзвінок, бо його телефон розрядився. Чоловік люб’язно погодився не підозрюючи, що залишиться без майна. Не встиг він відвернутися, як аферист попрямував з привласненим майном.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили, що протиправне вчинив раніше судимий житель Чернихівців 1977 року народження. Викрадене майно він реалізував.

Як повідомляють у поліції, за фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 190 ККУ.