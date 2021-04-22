Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського районного управління поліції двом мешканцям обласного центру. Підозрювані вчинили серію злочинів в мережі супермаркетів.

Як встановили поліцейські, зловмисники 1986 та 1987 років народження тричі обкрадали торговельні заклади. Об’єктами злочинів вони обирали косметичні засоби та парфуми. Майно ховали під верхній одяг та проносили їх повз каси. Загалом своїми протиправними діями вони завдали збитків на суму понад 2500 гривень.

Перевіряється причетність зловмисників до скоєння аналогічних злочинів на території міста.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. Їм загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.