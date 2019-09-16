Оперативники Бережанського відділу затримали 50-річного серійного злодія, який впродовж серпня обкрадав помешкання жителів райцентру.

Злодій потрапляв до домівок і крав речі, які мали аби-яку цінність та такі, що легко сховати і винести.

Як повідомляють у поліції, чоловік обходив околиці міста, здебільшого обираючи приватні помешкання. Питав, чи не мають господарі підробітку, просив напитися води, а коли власники залишали злодія самого, швидко знаходив, що сховати в кишеню. Злодій крав мобільні телефони, прикраси, готівку. Всі ці речі потерпілі залишали в домівці на видному місці.

Вже під час досудового розслідування поліцейські довели причетність затриманого до ще однієї крадіжки. Злодій обікрав студента. Під приводом оглянути кімнату в будинку, яку здавали в оренду, бережанчанин зумів під курткою винести з кімнати юнака ноутбук. До списку протиправних діянь, додалося ще одне.

Наразі зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі. Невдовзі він потрапить на лаву підсудних.