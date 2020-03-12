Упродовж чотирьох місяців мешканки Тернополя потерпали від невідомого чоловіка, який нападав на них та відбирав майно.

Вийти на слід зловмисника вдалося співробітникам карного розшуку спільно з слідчими Тернопільського відділу поліції.

Більшість злочинів були зафіксовані на масиві Східний та в центральній частині Тернополя. Зловмисник нападав на жінок переважно вночі або рано-вранці, коли поряд нікого не було. Підстерігав своїх жертв на неосвітлених вулицях або у парках. Підбігав ззаду, збивав з ніг, затуляв рукою рот та забирав усі цінні речі. Суми збитків були різні: одні потерпілі оцінювали втрачене у 500 гривень, інші – у понад 3000 гривень.

Оперативники, проаналізувавши характер та обставини злочинів, запідозрили, що до їх вчинення може бути причетна одна і та ж особа. Правоохоронці посилили патрулювання у темний час доби та орієнтували наряди на пошуки грабіжника.

За словами заступника начальника Тернопільського відділу поліції Сергія Гатанюка, в ході проведення комплексу слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний житель Підволочиського району. Чоловік вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Його підозрюють у восьми фактах відкритого викрадення чужого майна, поєднаних з насильством.

Як встановили правоохоронці, молодик почав грабувати тернополянок наприкінці листопада минулого року. Електричкою приїжджав до обласного центру і після вчинення злочину повертався додому.

Останній грабунок поліцейські зареєстрували 9 березня. Свою жертву, 23 річну тернополянку, нападник підстеріг поблизу Старого парку. Кинув її на землю, почав погрожувати та відібрав 300 гривень.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у підозрюваного частину речей потерпілих.

За усіма фактами відкриті кримінальні провадження. Жителю Підволочиського району слідчі оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 ККУ. За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.