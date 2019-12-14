Незаконне заволодіння транспортним засобом та крадіжку, вчинену повторно інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю Бережанського району.

Як повідомляють у поліції, чоловік причетний до незаконного заволодіння автомобілем Citroen Jumpy. Власник припаркував транспортний засіб звечора в дворі будинку на вулиці Шпитальній. Проте вранці автомобіля уже не було. Потерпілий оцінив збитки в більш як 88 тисяч гривень.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські кримінальної поліції спільно з патрульними та працівниками карного розшуку вийшли на слід ймовірного зловмисника.

У ході відпрацювань інформація підтвердилася. Окрім цього оперативники встановили, що того ж дня підозрюваний викрав з вулиці 15 Квітня ще одну іномарку – Honda Accord вартістю понад 56 тисяч гривень.

Постраждав від рук зловмисника і господар автомобіля ВАЗ. З даного транспортного засобу злодій викрав акумулятор.

До злочину виявився причетний раніше судимий за угони житель Бережанського району, 1998 року народження. Пішов на протиправне через місяць після того, як звільнився з місць позбавлення волі, де відбував дворічне покарання за незаконне заволодіння двома транспортами.

У злочинах чоловік зізнався. Він розповів, що відкривав дверцята ножем і заводив двигун. Citroen Jumpy викрав першим. Проте дорогою автівка зламалася і житель Бережан залишив її посеред дороги.

У дворі будинку на вулиці 15 Квітня він намагався завести іншу іномарку Honda Accord.

Проте батарея виявилася розрядженою і він зняв акумулятор з припаркованого поруч ВАЗу. Проте далеко від’їхати зловмиснику не вдалося. Через деякий час на вулиці Лесі Українки його зупинили працівники патрульної поліції. Автомобіль вилучили.

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу України – частина 2 ст.289 та частина 2ст. 185.