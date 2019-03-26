Чергового автомобільного злодія спіймали тернопільські поліцейські. Зловмисник викрав з салону автівки цінне майно.

До працівників Тернопільського відділу поліції звернувся сам потерпілий, мешканець обласного центру. Чоловік розповів, що увечері залишив в робочому автомобілі, яким таксує, планшет та півтори тисячі гривень. Уранці власник виявив розбите скло та відсутність речей. Працівникам поліції вдалося розшукати підозрюваного. Ним виявився раніше судимий 37-річний житель Тернополя. Чоловік виносив товар як з крамниць, так і з салонів транспортних засобів. Товар збував задешево, а гроші витрачав здебільшого на алкоголь.

Наразі поліцейські встановлюють причетність затриманого до скоєння інших крадіжок.