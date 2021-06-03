16-річного жителя села Біла Тернопільського району поліцейські підозрюють у крадіжках з двох торгових закладів в обласному центрі. Під час скоєння чергового злочину неповнолітнього застали оперативники Тернопільського районного управління поліції.

Під час нічного відпрацювання оперативники почули звуки шумової сигналізації, що доносилися з вулиці Паркової. Поліцейські побігли туди і побачили, як з магазину, вікно якого було розбите, втікає невідомий. Один із правоохоронців побіг за зловмисником і наздогнав його.

Втікачем виявився 16-річний житель Тернопільського району. Хлопець тікав із крамниці, куди проник, аби вчинити крадіжку. Проте спрацювала звукова сигналізація і це налякало його.

Також під час перевірки з’ясувалося, що неповнолітній причетний до ще одного злочину. Напередодні шляхом пошкодження вікна він проник до м’ясної лавки, що по вулиці Злуки, та викрав з каси кілька сотень гривень.

Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років.