Зловмисник незаконним шляхом проник до одного із медзакладів обласного центру. Зайшовши до палати, викрав жіночу сумку з документами та грошима.

До Тернопільського відділу поліції надійшло звернення від лікаря про те, що невідомий шляхом вільного доступу викрав майно однієї із пацієнток. Здобиччю злодія стали 6 тисяч гривень та документи.

Правоохоронці виїхали на місце події та з’ясували обставини крадіжки. В ході оперативно-розшукових заходів встановили особу зловмисника. Причетним до протиправного виявився раніше судимий 28-річний уродженець Бучача.

Чужі гроші він витратив, а документи у нього вилучили.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження за статтею 185 ККУ. Правоохоронці продовжують перевіряти зловмисника на причетність до вчинення інших протиправних вчинків.