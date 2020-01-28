Тернопільською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) стосовно жительки району.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жителька Тернопільського району пообіцяла місцевому мешканцю вплинути через знайомства на службових осіб сервісного центру для успішної здачі екзамену з водіння двома жителями обласного центру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Протиправну діяльність громадянки щодо отримання нею 6400 грн неправомірної вигоди викрили спільно працівники Тернопільської місцевої прокуратури та Тернопільського управління ДВБ Національної поліції України та задокументували цей факт.

Особу затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369-2 КК України.