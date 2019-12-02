Менше години знадобилося працівникам поліції, аби вийти на слід чоловіків, причетних до грабежу.

За словами Сергія Гатанюка, начальника кримінальної поліції Тернополя, в чергову частину 30 листопада надійшло повідомлення про те, що невідомі розбили скло в автомобілі та викрали рюкзак з речами.

Злочин трапився близько 11:00. Очевидці повідомили, що двоє осіб кавказької зовнішності проникли в автівку, припарковану біля будинку на вулиці 15 Квітня. Свідки злочину змогли описати зловмисників. У ході перевірки стало відомо, що після грабежу невідомі сіли у таксі.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами з’ясувалося, що до злочину причетні двоє жителів Грузії. Це – двоюрідні брати 1992 та 1999 років народження. До України приїхали нелегально близько місяця тому. Підозрюваних піймали на одній із автозаправок міста. Чоловіки у скоєному зізналися. Їх затримали відповідно до статті 208 КПК. Раніше в поле зору правоохоронних органів брати не потрапляли.

Їм інкримінують статтю 186 частина 2 ККУ – грабіж. З’ясовують працівники поліції і “роль” таксиста, який віз іноземців після пограбування.