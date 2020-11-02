Майже п’ятдесят фактів шахрайства задокументували працівники сектору кримінальної поліції Тернополя. Усі жертви – жінки віком від 18 до 28 років.

На сьогодні правоохоронці встановили особи близько семи потерпілих. Сума збитків – дев’яносто тисяч гривень, повідомляють у поліції.

– Я знайомився з дівчатами, вів переписку кілька місяців. Знайомився з ними в інстаграмі і вони перекидали мені гроші. Казав, що треба перевести на рахунок. Точні суми сказати не можу, але приблизно по кілька тисяч.

Власну шахрайську схему чоловік реалізовував впродовж року. Він знайомився в інтернеті, спілкувався та входив у довіру. Після цього просив допомогти вивести готівку, виграну через букмекерську контору. Жінки погоджувалися і неодноразово поповнювали віртуальний гаманець з прийому ставок. Суми були різні – від трьохсот гривень до кількох тисяч.

Одна з перших жертв шахрая звернулася до поліції на початку року. Вона розповіла про те, як потрапила на гачок віртуального знайомого.

– У ході проведення слідчо-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції Тернопільського відділу поліції спільно з оперативниками управління карного розшуку встановили особу зловмисника. Це – житель Зборова, 1993 року народження. Слідчі уже скерували до суду два кримінальних провадження. Щодо інших – триває слідство згідно статті 190 частина 3 ККУ.

У скоєному чоловік зізнався. Він переконує і правоохоронців, і своїх жертв, що поверне усі кошти до копійки. Саме з цією метою влаштувався уже на роботу.

– Я займався шахрайством, буду ці гроші повертати, відшкодовувати. Працюю. Ремонти роблю.

Правоохоронці припускають, що жертв зборівчанина може бути набагато більше. Тому просять усіх, хто потерпів від схожого виду шахрайства, звертатися до поліції за номерами: 0969858463, 0985509903 або на лінію “102″.