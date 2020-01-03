Ще в січні 2018 року мешканець Підгаєцького району віддав під реалізацію своє авто на іноземній реєстрації. Чоловіка, який мав допомогти вигідно продати нерозмитнену іномарку порадили знайомі.

Продавець – мешканець Мостисьок Львівської області. Туди наш краянин і відігнав автівку, розповідають у поліції. З того часу ані грошей, а вартість машини понад дві тисячі доларів, ані самого транспортного засобу власник так і не отримав, відтак звернувся із заявою до правоохоронців.

Поліцейські внесли інформацію в Єдиний реєстр досудових розслідувань з правовою кваліфікацією частини 1 статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство. У ході слідства з’ясувалося, що житель Тернопілля не єдиний ошуканий цією особою. Правоохоронцям сусідньої області відомо вже про понад десяток потерпілих. Слідство у даній справі триває.