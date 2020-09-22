Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою вчиненого щодо жителя обласного центру. Чоловік допоміг невідомим привласнити його заощадження.

Чоловік розповів, що до нього зателефонував незнайомець, який представився співробітником фондової біржі, куди тернополянин вклав кошти. Аферист запевнив, що в чоловіка є можливість вивести готівку в розмірі майже 10000 гривень, але йому необхідно відкрити рахунок в банку, аби кошти надійшли на картку. Як тільки тернополянин це зробив до нього знову зателефонував аферист й попросив повідомити персональні дані, що він й зробив. Заявник зрозумів, що його ошукали, як тільки отримав сповіщення про зняття коштів в розмірі 9654 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.