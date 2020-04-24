Працівники Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна щодо жителя району.

Поліцейським вдалося встановити, що підозрюваний 1985 року народження причетний до крадіжки чималої кількості ювелірних виборів з помешкання тернополянки.

Подія трапилася ще в червні 2019 року. Потерпіла звернулася за допомогою до поліцейських, адже виявила відсутність 12 одиниць золотих прикрас. У злочині вона запідозрила свого колишнього співмешканця.

Молода пара познайомилася в мережі Інтернет, й вже через певний проміжок часу почали разом жити в квартирі потерпілої. Після одного року стосунків, чоловік покинув жінку, а з собою прихопив й цінності.

За словами старшого оперуповноваженого ВКП ТВП Євгена Оконського, підозрюваного вдалося розшукати в Тернопільській області. Золото чоловік реалізував в два різних ломбарди за значно нижчою ринковою вартістю, а виручені кошти в розмірі 40 000 гривень він витратив на свої потреби.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння аналогічних злочинів на території області.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст. 185ККУ.