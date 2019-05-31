Співачка Оля Полякова оголосила про створення жіночої партії.

Про це вона заявила на “Форумі жіночого партнерства” у Києві 29 травня, передає bbc.com.

“Мені дуже набридло голосувати за якогось “дядю з плаката”, про якого я нічого не знаю. І мільйонам людей дуже хочеться знати особисто людей, за кого вони будуть голосувати”, – сказала пані Полякова.

“Я офіційно заявляю: я починаю створення партії, яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України”, – заявила співачка.

“Сьогодні країні як ніколи потрібен жіночий погляд, жіночий розум і жіночий підхід”, – сказала пані Полякова.

За її словами, лише жінки добре знають, якою повинна бути країна, “щоб там не тільки виховувати, а і щоб захотілося народжувати”.

Вона також зазначила, що на вибори 21 липня її партія “мабуть, не піде”, оскільки вважає, що залишилося замало часу, щоб підготуватися.

Але партію і команду вона хоче зібрати зараз, бо “запит на нові обличчя в країні саме зараз”, – сказала співачка.

“Жінки дуже надихнулися, натовпами хочуть брати участь у нашій партії”, – сказала пані Полякова пізніше у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, запропонувавши користувачам соцмережі придумати назву для її партії.

Серед варіантів вже є “Жіночий сектор, “Рух жінок України”, “Перша жіноча партія України”, “Партія жінок України”, сказала пані Полякова.

В Україні кілька разів створювалися жіночі партії, зокрема “Жінки України”, Всеукраїнська партія “Жіночі Ініціативи”, партія “Солідарність жінок України”, Всеукраїнське політичне об’єднання “Жінки за майбутнє”.