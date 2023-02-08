Lama допрем’єрно презентує свою нову композицію «Мій Друг» 15-го лютого на концерті у Тернополі

15-го лютого співачка Lama завітає до Тернополя з новою концертною програмою «Сильні люди». Авторка і виконавиця мегахітів “Мені так треба”, “Літак”, “Моє Серце”, “Знаєш як болить”, “Ангел”, “Привіт, привіт” та інших, підготувала для тернополян та гостей міста подарунок. Артистка допрем’єрно презентує свою нову композицію «Мій Друг», реліз якої запланований на кінець лютого. Також Lama записала відеозвернення, у якому запрошує всіх на свій великий сольний виступ https://www.instagram.com/reel/CoNSQm9IWRw/?igshid=YmMyMTA2M2Y= :

«Тернопіль, привіт! 15-го лютого завітаю до вас з сольним концертом «Сильні люди», запрошую всіх до обласної Філармонії на 19.00. Зараз як ніколи нам необхідно воєдино поєднати нашу любов і спрямувати її на перемогу! Чекаю вас, буду рада зустрічі з вами!» – йдеться у відеозапрошенні виконавиці. Різномаїття пісень Lama вражає та захоплює, від чуттєвих, романтичних і ліричних хітів до запалюючих танцювальних. Її музика – це всесвіт любові. Всесвіт, де любов – породжує любов, де в сприйнятті світу немає ментальних обмежень. Це те, що вміщує в собі всі сенси життя. Робить людей вільними, щасливими та дарує простір без обмежень.