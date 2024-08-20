Модульна виставка «Ґранд-тур. Соломія Крушельницька: українська примадонна світових сцен» діє у Тернополі. Розгорнули її у торгово-розважальному центрі «Подоляни». Це спільний проект Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові та Фундації Змін.

– Досі виставка експонувалася лише в Італії, – розповіли у Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької у Львові. – За підтримки ЗМІН Фундація був виготовлений україномовний варіант виставки, що презентуватиметься у різних містах України. Матеріали виставки «Ґранд-тур» висвітлюють життєвий і творчий шлях Крушельницької: її походження та велику родину, освіту, оперні тріумфи на багатьох сценах, співпрацю із видатними композиторами, концертні турне та зв’язок із Батьківщиною, який славетна співачка завжди підтримувала. Тернопіль – особливе місто у біографії Соломії Крушельницької. Тут з шести років вона брала уроки гри на фортепіано в Євгенії Барвінської, матері композитора Василя Барвінського. Згодом її вчителем став Владислав Вшелячинський, керівник польського музичного товариства «Лютня». Є відомості, що Крушельницька навчалася в тернопільській гімназії. Соломія Крушельницька з дитячого віку брала участь у хорових концертах в Тернополі. Її перший сольний виступ відбувся в 12-літньому віці під час великого концерту на честь Тараса Шевченка. А на концерті 2 серпня 1885 року, за участі юної співачки, був присутній Іван Франко. Не оминула Крушельницька Тернопіль зі сольним виступом, будучи вже світовою знаменитістю: виступала тут з концертом 11 вересня 1928 року. Реалізація виставки здійснена командою Музичного-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові та медіахудожником Сергієм Петлюком.

«Ґранд-тур» – це багатошарова конструкція, що поєднує інформаційні матеріали про кар’єру та життєвий шлях Соломії Крушельницької. Вона містить унікальні архівні фотографії та аудіозаписи. Відвідувачі виставки можуть почути голос української сопрано: більш, ніж столітні архівні записи арій з опер «Мадам Батерфляй» Джакомо Пуччіні та «Валькірія» Ріхарда Вагнера у виконанні Соломії Крушельницької.

Ольга Трач

Фото зі сторінки ТРЦ «Подоляни» у фейсбуці