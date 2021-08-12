До працівників поліції Тернопільщини продовжують надходити звернення громадян про крадіжки з банківських карток.

27 тисяч гривень вартувало спілкування з незнайомцем для мешканки Тернопільського району. Він запевнив жінку, що її кошти намагаються викрасти невідомі, тому слід їх перевести на інший рахунок та змінити паролі. Власні кошти на картку потерпілої вже не повернулися.

Понад 9 тисяч гривень втратив і 24-річний тернополянин. Таємну інформацію по картковому рахунку він повідомив незнайомцю, котрий представився працівником служби безпеки банку. Молодику аферист повідомив, що його кредиткою невідомий намагається оплатити товар в інтернет-магазині, тож слід негайно заблокувати рахунок і змінити пароль. Потерпілий надав конфіденційні дані шахраю і втратив увесь залишок на карті.

За фактами шахрайства розпочато кримінальне провадження згідно статті 190 КК України. Працівники поліції встановлюють особу зловмисника.