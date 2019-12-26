Сергій Школяр із Хмельницького та його син Ілля приїдуть до Тернополя, щоб показати свою спільну виставку «УНІsOН». Експонуватиметься вона у тернопільській галереї «Бункермуз» з 27 грудня.

До виставки увійшли картини, скульптури та іграшки, створені батьком і сином. Кураторка події – Олена Михайлівська.

43-річний Сергій Школяр і його 12-річний син Ілля спілкують між собою застосовуючи, в тому числі й мистецькі практики. Їхні стосунки оминають ейджизм, як зневагу за віковою ознакою, психологічні маніпуляції та соціальний тиск, характерні для середньостатистичних сімей. Батько та син – рівні учасники художнього процесу, вони транслюють дієву модель комунікації: співтворчість, а не дидактичне штудіювання, обмін, а не авторитарний тиск, діалог, а не менторський монолог. Обидва мають різні бекграунди, проте спільну мету: пізнати життя у максимально зручний, комфортний та креативний спосіб. У цьому випадку класичне розуміння призначення мистецтва – метод пізнання світу – набуває прикладного, буквального сенсу. Сергій пояснює Іллі математику, Ілля Сергію — філософію.

Іграшки проекту створені ніби жартома або мимохідь. Коротенькі казки придумав Ілля. Вони «приправлені» недитячим гумором, де сюжет навмисне виривається з контексту всієї історії. Сергій називає це «коміксом другої картинки» – тут немає початку історії, немає кульмінації – все додумає глядач. Смішними їх робить абсурдність. Це скоріше навмисні дурощі, що старанно не помічають комічності (все дуже серйозно).

Відкриття виставки «УНІsOН» відбудеться 27 грудня о 19.00. Вхід вільний. Відвідати експозицію можна буде до 9 січня.

Ольга Трач