Тернопільська обласна рада виділила кошти на спільну з громадами закупівлю 11-ти шкільних автобусів.

Як розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, транспорт для школярів куплятимуть за програмою співфінансування.

— Ми передбачили на сесії закупівлю шкільних автобусів шляхом співфінансування з місцевими громадами, тобто 60 % коштів — це субвенція і ще 40 % коштів дають самі громади. Тому ті ОТГ, які запропонували і згодні були виділити ці гроші з своїх місцевих бюджетів, отримають автобуси, — пояснює Михайло Головко. — Я вважаю, що це правильний крок, щоб збільшити закупівлю шкільних автобусів для наших дітей.

Директор опорного закладу Збаразька загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Оксана Богатюк зазначає, що для їхнього навчального закладу додатковий транспорт вкрай необхідний.

— У нашій школі функціонує програма «Шкільний автобус». Дітки доїжджають на навчання із п’яти сіл, а це більше 20-ти кілометрів. Тож для освітнього процесу наявність автобусів надзвичайно важлива, адже до цього часу школярів довозили батьки або ж вони добиралися пішки, — каже Оксана Богатюк. — У нас є потреба у ще одному шкільному автобусі, оскільки надзвичайно багато діток доїжджають і з іншої сторони – Луб’янок, Синяви, Старого Збаража. Наш шкільний автобус не може довезти всіх, оскільки і так він виїжджає о 6:50.

Михайло Головко додав, що Тернопільська обласна рада готова й надалі співпрацювати з місцевими громадами у закупівлі шкільних автобусів.

— Ми готові на наступній сесії вносити зміни, якщо громади зі своєї сторони висловлять готовність до співфінансування, — зазначає голова Тернопільської обласної ради.