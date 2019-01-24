Спіймали злочинця, котрий пограбував у Тернополі аптеку

24/01/2019 Розмір тексту:

Штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років загрожує жителю Зборівського району. Чоловік 1988 року народження вчинив протиправне в обласному центрі.

Як повідомила заявниця, в аптеці, де вона працює завідуючою, невідомий чоловік відкрито викрав товарно-матеріальні цінності на чималу суму. Про злочин вона повідомила працівників поліції.

У ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що грабіжник – житель Тернопільщини. Поліцейські перевіряють причетність краянина до вчинення аналогічних злочинів.

Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 186 ККУ – «Грабіж».