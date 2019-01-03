Спіймали серійного злодія, що обкрадав дачі біля Тернополя

03/01/2019 Розмір тексту:

У вчиненні серії крадіжок співробітники Тернопільського відділення поліції підозрюють 46-річного жителя Львівської області. Зловмисник обкрадав дачні будинки у селах поблизу обласного центру.

Повідомлення про крадіжки з дач почали надходити до співробітників районного відділення поліції навесні минулого року. Злодій, розбиваючи вікна та двері, проникав до будинків і виносив звідти все цінне. Вийти на слід правопорушника вдалося оперативникам, повідомляють у поліції.

Причетним до крадіжок виявився неодноразово судимий за майнові злочини мешканець Львівської області. Наразі слідчі оголосили йому підозру у вчиненні трьох крадіжок, інші факти допоки документують.

Як вдалося встановити в ході досудового розслідування, львів’янин час від часу приїзжав до нашої області електричкою. Зловмисник обікрав дачні оселі у селі Смиківці та Лозова. З будинків крав усе, що можна було згодом продати. Суми збитків різні: хтось оцінив втрачене у 650 гривень, інші – на понад 3000 гривень. Чуже майно спродував на ринку.

За усіма фактами крадіжок розпочато кримінальні провадження. Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка. Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу львів’янину.