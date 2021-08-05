Спецпризначенці знешкодили “снайпера”, котрий стріляв з вікна з рушниці. ФОТО

Спецоперацію зі знешкодження підозрюваного провели оперативники Тернополя. 4 серпня в чергову частину Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Тарнавського лунають постріли.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що з вікна другого поверху стріляв господар помешкання. За попередніми даними, одна з куль влучила в колесо припаркованого на подвір’ї автомобіля марки Peugeot.

Поліцейських у квартиру дебошир не пустив. Аби запобігти повторним пострілам, які могли стати причиною травмування дітей та інших перехожих, на допомогу поліцейським прибули бійці спецпідрозділу КОРД.

В результаті успішної спецоперації підозрюваного обеззброїли. На момент хуліганства чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Люди не постраждали. У ході перевірки стало відомо, що дозвіл на зброю тернополянин мав. Свої дії не пояснює. Даний факт правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Триває слідство. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу чоловікові.