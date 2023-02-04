Спеціальну операцію «Промінь» проводили у Тернополі 2 лютого. З цим пов’язані перевірки документів поліціянтами та працівниками СБУ в місті.

Про це розповів на брифінгу у п’ятницю начальник ОВА Володимир Труш. За його словами, такі спецоперації періодично проводять в різних населених пунктах.

«Не упродовж двох днів роздають повістки, а від 24 лютого їх роздають, від початку повномасштабного вторгнення Росії. А вчора в Тернополі відбувалося спеціальне відпрацювання силових структур, спеціальна операція «Промінь», яка проходить періодично не тільки в місті Тернополі. А щодо повісток, якщо люди не хочуть брати їх, не хочуть служити в армії, питання виникає до нас всіх, ми українці чи ні. Ми захищаємо свою землю, вибір кожного є, але я думаю, що справжні українці не повинні ховатися від мобілізації. Якщо не будемо захищати державу, її не буде. Якщо людина називає себе українцем, то має не тільки виставляти аватарку у Фейсбуці, а й показати це на ділі», – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині вже провели 20 спеціальних операцій. Таким чином попереджають роботу колаборантів, а також відпрацьовують дії спецпідрозділів на випадок екстрених ситуацій.