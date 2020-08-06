На Тернопільщині тиждень завершиться сухою спекотною погодою. У п’ятницю температурні показники сягатимуть 32 градусів тепла. Втім, вихідними до регіону навідаються дощі, а місцями пройдуть сильні грози.

Як повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків, п’ятниця на Тернопільщині буде сонячною. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів за секунду, а температурні показники вдень коливатимуться від 29 до 31 градуса тепла.

За попередніми прогнозами синоптиків, вихідними на Тернопільщині пройдуть дощі та грози. Також частково знизяться температурні показники.

«Антициклон із дивнуватим ім’ям Detlef та з центром над країнами Балтії буде визначати переважно суху погоду в більшості областей України. Проте все ж нюанси передбачаються. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний. Температура повітря протягом дня становитиме на Заході +26 +32 градуси. Вихідними буде також тепло: у суботу – сухо та сонячно, у неділю – місцями короткі грозові дощі», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, тиждень завершиться на Тернопільщині теплою погодою. А надалі до регіону опади принесуть невелике похолодання.

Софія Романська