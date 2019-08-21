Антициклон Corina та циклонічність десь аж поблизу Каспійського моря протистоять і це створює умови для сильного вітру, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Ці вітри упродовж доби доберуться і до нашого регіону. Температурні показники теж частково знизяться.

Сонячна та вітряна погода спостерігатиметься упродовж доби на Тернопільщині. Втім, в регіоні дещо посвіжішає, стовпчики термометрів знизяться до 23 – 28 градусів тепла.

«22-го серпня в більшості наших областей очікується поривчастий, до сильного, вітер. Візьміть це до уваги, уважно паркуйте автомобілі та не затримуйтеся довго під старими великими деревами. На Заході повітря у четвер стане значно свіжішим, +23+28 градусів. Дощів не буде, домінуючою залишається суха повітряна маса. До кінця тижня, на День Прапора і День Незалежності погода буде без змін, сонячно та близько +25+28 градусів», – розповідає Наталка Діденко.

Отже, третя декада серпня радує жителів краю справжньою літньою погодою. Оскільки температурні показники помірно високі, однак обходиться без шаленої спеки.

Софія Романська