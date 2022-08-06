Спекотні вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до +27+32 градусів тепла. Втім, місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Серпнева спека у західному регіоні набиратиме обертів. Вихідними можливі чергові температурні рекорди.

“Субота та неділя в Україні будуть спекотними. Температура повітря у денні години 6 та 7 серпня становитиме +27 +32 градуси. Виняток — у неділю в західних областях похолоднішає до +20+25 градусів. У суботу повсюди світитиме сонце. У неділю короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Наближення атмосферного фронту та збільшення хмарності може вплинути на самопочуття, спровокувати мігрень, сонливість, загальну слабкість”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.